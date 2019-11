© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa per l'Imperatore Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, alla vigilia del match contro il Brugge valido per la 5^ giornata della fase a gironi di Champions League: "Stiamo affrontando una situazione molto particolare, di quelle che difficilmente affronti in carriera. Domani andremo in campo con sedici effettivi perché fra indisponibilità e infortuni abbiamo moltissimi giocatori fuori. Per questo motivi porteremo con noi anche molti ragazzi della lista B. Sarà durissima e per questo dico tranquillamente che senza i nostri tifosi domani sarà impossibile vincere".