Galatasaray, Terim: "Noi l'esercito infortunati. Ma con tante munizioni"

© foto di Federico De Luca

Vigilia di Galatasaray-Schalke 04 per Fatih Terim, tecnico dei turchi. "Non ci saranno Serdar, Emre, Henry, Fernando, Feghouli oltre agli altri assenti. Potremmo chiamarci l'esercito degli infortunati... Però se siamo l'esercito, c'è anche un comandante con delle munizioni e domani sugli spalti ne avremo 50mila. Possiamo ancora combattere. Chiedo ai tifosi, con pazienza, di non lasciarci soli e di sopportare i nostri errori. Non ci sono motivi per dubitare di noi: non siamo nei guai, siamo una famiglia, in testa in campionato, va bene in Champions e in corsa in Coppa di Turchia".