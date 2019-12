© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il PSG. I turchi hanno l'obbligo di vincere e di sperare che non vinca anche il Club Brugge contro il Real Madrid, per sperare di entrare in Europa League: "Nessuno perde prima dell'inizio di una partita. Entreremo in campo e vedremo cosa succederà. Il Galatasaray non avrà paura di perdere. Proveremo a giocare e a vincere. Non abbiamo paura di affrontare una squadra così forte".