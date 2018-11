Galatasaray, Terim: "Problema meteo. Dovremo adattarci al freddo"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Galatasaray, Fatih Terim, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lokomotiv Mosca: "Ci aspettiamo temperature basse a Mosca come sempre in questo periodo dell'anno. Proveremo ad adattarci. Anzi, non possiamo far altro che adattarci. Chi giocherà? Sicuramente non Belhanda mentre ci saranno Garry Rodrigues, Ryan Donk e Badou Ndiaye".