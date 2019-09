Galatasaray, Terim: "Real e PSG? Non sarà facile venire a Istanbul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le parole che Fatih Terim ha rilasciato all'emittente ufficiale del Galatasaray , a margine del pareggio odierno in casa del Club Brugge nella 1a giornata di Champions (gruppo A):

"Avremmo voluto sicuramente vincere, ma penso che sia stata comunque una partita piacevole. È importante non perdere in trasferta in Champions League. Sono contento della condizione fisica della squadra, dopo un'ora ne avevamo ancora. Abbiamo tanti giocatori nuovi che devono ancora abituarsi a giocare tra loro, saremo migliori giorno dopo giorno. Più lavorano insieme e meglio è. Questo gruppo sarà sempre interessante. Verranno a Istanbul PSG e Real, due squadre con budget miliardari. Saranno favorite sulla carta, ma solo Dio sa cosa accadrà sul campo, noi non lo sappiamo. Non credo sarà facile per loro venire a giocare in uno stadio con 50 mila persone".