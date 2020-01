© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito al futuro di Steven Nzonzi al Galatasaray si è espresso nelle scorse ore il tecnico del club di Istanbul, Fatih Terim. "Perché dovremmo risolvere il prestito di Nzonzi - ha spiegato l'allenatore sul giocatore di proprietà della Roma -? Non c'è alcun tipo di problema con lui e neanche sul numero di stranieri in rosa. Detto questo, entro la fine della finestra di mercato prenderemo la decisione migliore per il futuro del club". Nzonzi (31) è da tempo nel mirino di Everton, Olympique Lione e Olympique Marsiglia.