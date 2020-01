© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, parla così del caso legato a Steven Nzonzi, per il quale la Roma sta cercando una nuova destinazione: "Non ci sono novità. Steven non avrebbe dovuto chiedere scusa a me, ma ai suoi compagni. Entro il 2 febbraio può succedere di tutto, ma perché dovremmo rescindere il contratto ora? Non esiste una cosa del genere, non abbiamo neanche problemi col numero di stranieri. Faremo una scelta per il bene del Galatasaray".