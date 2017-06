Galatasaray, ufficializzata la trattativa in stato avanzato per Gomis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Galatasaray ha annunciato con un comunicato ufficiale di aver avviato le trattative con lo Swansea e con Bafetimbi Gomis per il trasferimento dello stesso nel club turco. Nell'ultima stagione Gomis ha vestito la maglia dell'Olympique Marsiglia, dove è stato in prestito e con la quale ha segnato 20 reti in 31 partite.