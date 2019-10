Galles, Bale: "Colpo al ginocchio? Sto bene, giocherò contro la Croazia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani il Galles affronterà la Croazia e Gareth Bale nonostante il colpo al ginocchio subito contro la Slovacchia ha detto che è pronto per giocare e per affrontare il suo amico Modric: "Sto bene, con un po' di ghiaccio ho risolto. Sono pronto per giocare. Modric? Ci conosciamo bene, sarebbe bello batterlo".