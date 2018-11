Galles-Danimarca 1-2, ospiti promossi in Lega A. Irlanda retrocessa

Italia, Chiellini: "Spero di non essere più capocannoniere domani"

Italia, Calabria lascia il ritiro per infortunio. Chiamato Dickmann

Palmeri: "Immobile titolare. Sbagliato non convocare ElSha"

Roma-Napoli, sfida per Muniain: è in scadenza con l'Athletic

Cavaliere: "Pjaca? Non si è ripreso al meglio dopo l'infortunio"

Benitez: "Napoli può fare l'impresa in Champions, Koulibaly il più forte"

Benitez: "Ritorno a Napoli da dirigente? Ora no, voglio ancora allenare"

I verdetti : Danimarca promossa in Lega A grazie a questa vittoria; Irlanda retrocessa.

*Una partita in meno

Danimarca corsara in Galles . A decidere la sfida di Nations League giocata a Cardiff sono state le reti di Nicolai Jorgensen (42') e Braithwaite (88'), che hanno reso vano il gol della speranza di Bale (90').

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy