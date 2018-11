Galles-Danimarca, sfida per il primo posto: Stryger Larsen titolare

Edizione del TMW News dedicata all'Italia di Mancini, attesa domani dalla sfida di Nations League contro il Portogallo. A poco più di un anno dalla disfatta contro la Svezia, gli Azzurri a San Siro difronte a 70mila spettatori cercano il primato nel proprio gruppo. In primo piano...

Fernando Santos sull'Italia: "Non è la squadra di Lisbona"

Villas-Boas ammette: "In passato ho avuto contatti con Inter e Roma"

TOP NEWS Ore 17 - L'Inter non molla Chiesa. Forfait di Romagnoli

Milan, autunno da dimenticare: quanti infortuni per Gattuso

Giro d'Italia: Campania, l'attacco non ha eguali

Di Marzio: "Talenti? Prima andavi in Brasile. Ora in Campania"

Schick: "Addio alla Roma? Non ci penso neanche"

Italia, Chiellini: "Spero di non essere più capocannoniere domani"

Galles (3-4-3): Hennessey; Chester, Williams, Dummett; C. Roberts, Allen, Ramsey, Brooks; Lwarence, T. Roberts, Bale. Danimarca (4-4-2): Schmeichel; Dalsgaard, Christensen, Jorgensen, Stryger Larsen; Eriksen, Schone, Delaney, Braithwaite; Jorgensen, Poulsen.

Sfida per il primo posto tra Galles e Danimarca: chi vince chiude al primo posto nel Gruppo 4 della Lega B di Nations League. Titolare nella formazione danese, il laterale dell'Udinese Stryger Larsen.

