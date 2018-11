Galles, Giggs: "Bale sta bene. E' pronto per giocare contro la Danimarca"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

"Non siamo preoccupati per le condizioni di Bale - ha dichiarato in conferenza stampa il ct del Galles Ryan Giggs - Ha giocato domenica sera e poi ha risposto alla convocazione. Ha lavorato a parte per questo ma è pronto a giocare contro la Danimarca". Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile assenza della stella del Real Madrid, scongiurata dalle parole dell'allenatore della Nazionale gallese. Il Galles, nel caso in cui dovesse vincere domani sera, sarebbe automaticamente promossa nella League A della Nations League.