Galles, Giggs su Ramsey: "Il futuro non condiziona le sue prestazioni"

Il ct del Galles Ryan Giggs ha parlato in conferenza stampa del futuro di Ramsey: "Non è distratto assolutamente dalla sua condizione contrattuale. Non lo è stato quest'anno e neanche in passato. Lui si diverte a venire in Nazionale e io non voglio assolutamente essere coinvolto nelle discussioni per il suo nuovo contratto. Quando è qui, è un mio giocatore. Ama giocare per il Galles ed è molto bravo anche all'interno dello spogliatoio. Il suo futuro non lo ha mai condizionato".