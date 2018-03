Gara cupa e tattiche sbagliate. Le aperture dei tabloid sullo United

© foto di Imago/Image Sport

Amarezza e tante tante critiche per il Manchester United sulle aperture dei tabloid britannici. Tutti concordi o quasi, per i Red Devils una prova 'difensivista e cupa' colpa anche delle tattiche di José Mourinho. "Jose's men out of Europe after defensive and dismal display", scrive il Mirror. Sulla stessa lunghezza d'onda il Mail: "Dismal United dumped out of the Champions League: Sevilla super sub Ben Yedder scores twice to punish Mourinho's negative tactics". Più pacato il The Times che titola "No desire and no energy as dismal United go out of Europe". Quindi il The Sun, che parla di vero e proprio disastro: "Disaster for Jose as abject United are dumped out of Europe".