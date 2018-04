Garcia: "Contento per i tifosi della Roma. Ora devono andare in finale"

© foto di Federico Gaetano

Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Lipsia in Europa League: "Sappiamo che in semifinale, come la Roma, avremo un avversario di qualità. Ma sia noi che la Roma siamo squadre di qualità. Complimenti da Roma? Già sono arrivati e ringrazio, sono strafelice per la tifoseria della Roma, perché è tanto tempo che aspettavano una semifinale di Champions, ora devono solo fare una cosa: vincere e andare in finale. Sono momenti in cui la storia si può scrivere, sia noi che la Roma possiamo farlo".