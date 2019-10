© foto di Insidefoto/Image Sport

All'interno della dirigenza del Real Madrid, scrive As, sta iniziando a circolare con una certa insistenza l'idea di vendere Gareth Bale nel mercato di gennaio. Il gallese già la scorsa estate è sembrato vicino all'addio alle Merengues, salvo poi restare con grande sorpresa dei tifosi. Anche in questa stagione però l'attaccante non sta rendendo secondo le aspettative e il suo rapporto col club e con Zinedine Zidane è ai minimi termini. Per questo, negli ultimi giorni, la dirigenza del Real Madrid sta valutando con maggiore consistenza la sua cessione.