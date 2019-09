© foto di Federico De Luca

Il Valencia ha avuto più di una difficoltà negli ultimi anni, prima dell'arrivo di Marcelino in panchina. Se ai tifosi del Mestalla chiedete chi sia il peggior allenatore capitato da quelle parti, nove volte su dieci vi sentirete rispondere Gary Neville. E il bello è che uno dei nove su dieci potrebbe essere proprio l'ex difensore, che in un'intervista a Off The Ball pare piuttosto d'accordo: "È stata una decisione senza senso. Non avrei mai dovuto accettare: non ero abbastanza qualificato e non mi svegliavo ogni mattina col pensiero di dover allenare. Avevo troppo da fare con Sky, con la scrittura sul giornale e con gli impegni del Salford (il club guidato dalla Class of '92, ndr). Pianifico tutto nella mia vita, da cosa fare nei prossimi tre anni a che the bere nel pomeriggio. E quando prendo decisioni istintive le sbaglio tutte: allenare il Valencia, aprire un night club, gestire un ristorante. Tutti fallimenti".