Alexis Sanchez non ha avuto un buon impatto sul Manchester United dopo l'esperienza con l'Arsenal. Il cileno, ormai vicino all'Inter, non lascerà sicuramente un buon ricordo dalle parti di Old Trafford, come confermano le parole di un ex Red Devils come Gary Neville. Ecco il suo giudizio sul calciatore ai microfoni di Sky Sports UK: "un disastro assoluto. Non ho idea di cosa gli sia successo".