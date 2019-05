© foto di Federico De Luca

Gary Neville, storico ex del Manchester United ora commentatore per Sky Sports ha parlato così dei Red Devils: "Non c'è niente che mi piace di questa squadra. E' semplicemente orribile. Prendiamo per esempio Shaw: non sa neanche quale piede usare. L'Huddersfield è stata in fondo alla classifica per tutta la stagione, ma non si è vista molta differenza con i giocatori che portavano le maglie rosse in campo".