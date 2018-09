Gascoigne al Sun: "Southgate ha ragione, ero il migliore"

© foto di Mocciaro

"Il Sun di oggi apre con un'intervista esclusiva a Paul Gascoigne: "Gareth ha ragione, ero il migliore. Nessuno può toccarmi... nessuno (e non ci sarà un altro me)" è il virgolettato in prima pagina. Il Gareth a cui fa riferimento "Gazza" è il ct Southgate, che in una recente intervista ha ammesso che l'attuale Inghilterra abbia bisogno di un talento puro come lo era a suo tempo Gascoigne.