Gemania, Sané è ormai un caso. Il titolo di Fussball Bild di oggi

Caso Leroy Sané in Germania. L'asso del Manchester City ha lasciato il ritiro della Mannschaft per "ragioni personali" dopo un colloquio col commissario tecnico Joachim Löw: "Brandt gioca! Sané parte!" titola Fussball Bild oggi in edicola. Ricordiamo che Sané, 22 anni, era stato già escluso dalla lista dei 23 per i Mondiali di Russia, proprio per lasciar posto a Brandt.