Genesio: "Messi? Proveremo a limitarlo, ma non marcheremo a uomo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Genesio, allenatore del Lione, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "Sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo che sarà difficile. Affronteremo una delle migliori squadre del mondo, ci vorrà grande umiltà ma anche fiducia nelle nostre capacità. Dovremo dare tutto. Le imprese di Ajax e Manchester United mostrano che tutto è possibile, ci danno forza e speranza. Come si affronta Messi? Molto dipenderà da lui, dalla sua forma. Proveremo qualcosa che lo limiti. Non sarà marcato a uomo. Secondo me non finirà 0-0. Faremo di tutto per concedere poco e per creare pericoli. Chiederò ai miei ragazzi di rischiare qualcosa e di difendere al meglio".