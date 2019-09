Il Genk, avversario del Napoli in Champions League nel match di mercoledì prossimo, ieri è stato beffato dal Sint-Truiden: dallo 0-3 al 3-3, quando ormai nessuno dei tifosi di casa ci sperava. La partita - come riportano i media belgi - è stata anche sospesa a causa di alcuni disordini tra le tifoserie: sullo 0-3 i supporters del St. Truiden si sono resi protagonisti di un lancio di oggetti, mentre al momento del 3-3 sono stati i tifosi del Genk a creare caos, contestando la propria squadra. Necessario l'intervento della Polizia, che ha rimesso tutto in ordine.