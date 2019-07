Fonte: HLN Sport

© foto di Giacomo Morini

Dopo aver sfiorato le destinazioni Siviglia ed Ajax, sembra proprio che il futuro di Ianis Hagi sarà in Jupiler League, e più precisamente nel Genk. Il fantasista rumeno classe '98, infatti, è sbarcato quest'oggi in Belgio in compagnia del padre, e domani sosterrà le visite mediche per quella che diventerà la sua nuova squadra. Sul calciatore osserva con interesse la Fiorentina, che detiene una percentuale (30%) sulla rivendita futura. Che consentirebbe ai viola di incassare circa 3 milioni.