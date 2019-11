Dopo l'esonero di Mazzù, il Genk, avversario del Napoli nel girone di Champions League, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo Het Laatste Nieuws sono due i nomi presi in considerazione dal club per la panchina: il primo è quello di Bernd Storck, ex ct di Kazakistan e Ungheria nonché ex difensore del Borussia Dortmund negli anni '80; il secondo è quello di Wouter Vrancken, ex giocatore dello stesso Genk e attuale allenatore del Malines.