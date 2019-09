Genk, Mazzù: "Fa male perdere così. Mi assumo la piena responsabilità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Felice Mazzù, tecnico del Genk si è presentato alla stampa per analizzare il 6-2 incassato in casa del Salisburgo nel primo match del Gruppo E di Champions League: “È stata una serata difficile, ma che ci farà crescere. In Champions si può perdere ma farlo come è accaduto questa sera fa molto, molto male. Spero che non ci saranno molte critiche alla squadra nei prossimi giorni perché la squadra ha fatto il massimo. Se ne arriveranno me ne assumerò la piena responsabilità”.