Trasferta in casa dei campioni d'Europa del Liverpool per il Genk di Felice Mazzù. Il tecnico del club belga ha parlato della gara di domani per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League in conferenza stampa: "Convocata l'intera rosa? È un grande momento per tutto il club e volevo che tutti partecipassero a questo evento. So che i risultati non sono buoni ma sono calmo. Non sento alcuna pressione. Giocheremo contro una delle migliori formazioni al mondo. Sono sicuro che i giocatori avranno la mentalità giusta e spero anche il sottoscritto".