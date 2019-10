© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aly Mbwana Samatta, attaccante del Genk e prossimo avversario del Liverpool in Champions League, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro i Reds: "La mia squadra preferita quando ero bambino era il Manchester United ma purtroppo adesso devo dire che il Liverpool è molto più forte. Ogni bambino sogna di giocare una partita come questa. Nel momento in cui senti partire l'inno della Champions accade qualcosa di speciale. Faranno una festa in Tanzania perché affronterò il Liverpool. Stanno parlando di questa gara da giorni ormai: "Aly contro il miglior difensore del mondo". E' un motivo di festa per tutti".