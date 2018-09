Genoa-Chievo Verona 2-0: il tabellino della gara

“Il Milan deve vincere, deve cominciare a mettere fieno in cascina e fare risultati. Vincere ti da mentalità e questa squadra ha bisogno di iniziare ad avere un modo di pensare vincente. Di giocatori abituati a vincere c’è solo Higuain”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Empoli-Milan...

Ascoli, intervento chirurgico a Roma per Ardemagni

Caos Serie B, conclusa l'udienza al TAR. Possibile sentenza in giornata

Cittadella, Venturato protesta: "Non ho offeso nessuno, perché il rosso?"

Brescia, 19 convocati di Corini per la trasferta di Crotone

Palermo, Tedino esonerato. Torna Stellone in panchina

Reggina-Monopoli, si va verso la disputa in campo neutro

Dt Palermo: “Spiace per Tedino. Questa squadra farà bene”

Serie B, 5^ giornata. Cremonese-Cosenza 2-0. In rete Mogos e Paulinho

Benevento, Asencio: "Ad Avellino sono maturato. Qui per puntare in alto"

Serie B, il Foggia batte il Padova in rimonta. Risultati e classifica

Le pagelle del Padova - Ravanelli invalicabile, attacco in ombra

Pescara, Monachello in dubbio per Padova

Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Almici

Ammoniti: Criscito, Pandev, Kouamè, Piatek (G), Hetemaj, Leris, Depaoli, Rossettini (C)

Chievo Verona (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore, Tomovic (48' Depaoli), Rossettini, Barba, Rigoni, Radovanovic, Hetemaj (55' Birsa), Leris (79' Pellissier), Stepinski, Giaccherini. A disp. Jaroszynski, Tanasijevic, Burruchaga, Kiyine, Djordjevic, Meggiorini, Pucciarelli, Semper, Seculin. All.: D'Anna

Genoa (3-4-3): Radu, Biraschi, Spolli, Criscito, Pereira, Romulo, Hiljemark (78' Mazzitelli), Lazovic (72' Zukanovic), Pandev (57' Bessa), Kouamè, Piatek. A disp. Marchetti, Gunter, Lakicevic, Sandro, Rolon, Medeiros, Dalmonte, Favilli, Vodisek. All.: Ballardini

