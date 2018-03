Genoa, Perinetti: "I rinnovi dopo la salvezza. Bertolacci tornerà al Milan"

Le sue parole a Premium Sport

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, prima della partita col Milan è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Si è infoltita la mischia di squadre che lottano per la salvezza. Avremmo preferito affrontare un Milan stanco dopo il derby, ma l'importante è fare la prestazione. Stasera penseremo a questo, e da qui potrebbe nascere poi il risultato. So quanto Gattuso è capace di risvegliare una squadra da una sconfitta, sappiamo che il Milan si è ritrovato, quindi per noi sarà molto dura. Ma abbiamo fatto grosse partite anche contro le big qui a Marassi, l'importante è proseguire sulla striscia del buon gioco".

Su Bertolacci: "Tornerà al Milan per fine prestito, ma lui qui sta bene. Conquistiamo prima la salvezza, poi parleremo di rinnovi sia per i giocatori che per l'allenatore. C'è un bel feeling nell'ambiente".

Su Pellegri: "Aveva un problema di pubalgia che sembrava meno grave del previsto, ma ora è risolto. E' un giocatore di grandissima qualità, ha un gran fiuto del gol e può ancora crescere. Se gli danno spazio in Francia potrà far bene".