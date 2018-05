Germania, Bierhoff: "Nessuna data limite per Neuer, lo aspettiamo"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto riguardo le condizioni di Neuer, Oliver Bierhoff, general manager della Germania, parla così del portiere della Nazionale: "Rimango fiducioso e convinto che Manuel ci sarò in Russia. Nel caso di Manuel, vediamo di giorno in giorno. Per lui e per gli infortunati è importante trovare il giusto ritmo e che si concentrino in pace ad ottenere la giusta forma. Non ci sono date limite comunque, se non quella delle convocazioni ufficiali, il 4 giugno".