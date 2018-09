Germania-Francia 0-0, L'Equipe su Areola: "Fortunatamente era là"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio per 0-0 tra Germania e Francia concentrandosi sulla grande prestazione di Alphonse Areola, portiere del PSG: "Fortunatamente era là". Il giocatore del club parigino, che si gioca il posto con Buffon, ha giocato una partita straordinaria, permettendo ai campioni del Mondo di non uscire sconfitti all'esordio in Nations League.