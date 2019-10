Germania, Ginter infortunato. Loew chiama Koch e Rudy

Pioggia di defezioni per le Nazionali impegnate nei prossimi giorni. Anche la Germania deve fare i conti con gli infortuni: Joachim Löw, infatti, dovrà rinunciare a Matthias Ginter, mentre Ilkay Gundogan e Timo Werner sono in dubbio per la sfida contro l'Argentina. Per far fronte a questi problemi, il CT tedesco ha convocato Sebastian Rudy e Robin Koch.

Sebastian #Rudy and Robin #Koch have been called up by Joachim #Löw ⬆️🇩🇪

ℹ️ @MatzeGinter is out with a shoulder injury, while @IlkayGuendogan (muscular problem) and Timo #Werner (ill) are doubts against Argentina.#DieMannschaft #GERARG pic.twitter.com/31EqT6QkOh

