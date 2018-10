Germania, Hummels: "Persa 3-0 una gara che avremmo dovuto vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta rimediata in Olanda, il difensore della Germania Mats Hummels ha parlato ai microfoni della ZDF: "È una questione di occasioni mancate. Abbiamo perso 3-0 in una partita che penso che avremmo dovuto vincere. A volte abbiamo sfortuna, a volte una palla passa, a volte non ne siamo capaci. Ora siamo qui con questo 3-0 ma a testa alta, non possiamo incolpare noi stessi per questo risultato".