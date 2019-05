Il Colonia torna in Bundesliga e lo fa in grande stile. Dopo due sconfitte consecutive, infatti, i Billy Goats stendono 4-0 il Greuter Furth e si portano a 62 punti in classifica nella Serie B tedesca. Più nove sull'Union Berlino terzo, è promozione aritmetica con due giorante di anticipo sulla fine del campionato.

The Billy Goats are back! 🐐 pic.twitter.com/BlFcNeThkj — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 6 maggio 2019