Germania, il presidente della Federcalcio critica l'atteggiamento di Özil

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente della Federcalcio tedesca, Reinhard Grindel, ha criticato Mesut Özil per essersi rifiutato di incontrare il commissario tecnico Joachim Löw: "Penso che non vada bene rifiutare tutte le comunicazioni. Credo che se attraverso un comunicato muovi accuse così gravi devi anche accettare di parlarne". Özil lo scorso 22 luglio ha chiuso la porta alla Nazionale, accusando la DFB di "Mancanza di rispetto e razzismo" a seguito delle polemiche emerse dopo una sua foto con il presidente turco Erdogan. Da allora Joachim Löw non è mai riuscito a mettersi in contatto con il trequartista, vedendosi negare un confronto anche al campo di allenamento dell'Arsenal.