Germania in crisi, Loew rischia: il futuro potrebbe dipendere dalla Francia

La squadra tedesca pare destinata ad essere una delle più grandi delusioni del 2018. Dopo l'uscita precoce dal Mondiale, Joachim Loew è stato comunque confermato dalla Federazione ma in seguito alla sconfitta rimediata in casa dell'Olanda il ct rischia davvero l'esonero. La Germania è ultima nel Gruppo 1 che vede la Francia prima e gli orange secondi e rischia la retrocessione in League B. Martedì i tedeschi affronteranno la Francia in trasferta e molto del futuro di Loew potrebbe dipendere proprio da questa gara.