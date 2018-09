Germania, Klopp difende Low: "Lasciatelo lavorare, basta critiche"

© foto di Imago/Image Sport

Con l'uscita prematura dal Mondiale, sono piovute critiche sulla Germania e su Joachim Low ma a difenderlo è arrivato prontamente Jurgen Klopp: "I critici non hanno ragione. Quando vedo come i media e il paese hanno gestito l'uscita prematura della Coppa del Mondo in Russia... È pazzesco! L'allenatore è stato costretto a spiegare, gli è stato chiesto di spiegare il calcio a un intero paese. Da 100 anni che cerchiamo di spiegare il calcio e nessuno ci arriva. Per me, è davvero troppo. Dobbiamo calmarci, lasciarli lavorare e vedrete che la Germania tornerà a vincere".