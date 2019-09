© foto di Imago/Image Sport

Toni Kroos, centrocampista della Germania, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Olanda: "Con i cambiamenti che abbiamo subito, non abbiamo raggiunto ancora il nostro livello. Loro possono far male, vogliamo fermarli. Sono migliorati tanto negli ultimi due anni. Domani mi aspetto un'altra partita difficile".