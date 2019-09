© foto di Imago/Image Sport

Toni Kroos medita di lasciare la nazionale tedesca dopo Euro 2020. Il centrocampista del Real Madrid, campione del mondo con la Nationalmannschaft nel 2014 ha dichiarato a Sport Bild: "Penso che dopo gli Europei verrà il momento di riflettere sul ritiro. Non mi ammazzerò se non termino la carriera vincendo gli Europei". Estendendo il discorso al club: "Non penso di continuare a lungo a giocare a calcio. 33 anni sono una buona età per ritirarmi". Kroos esclude infine di chiudere la carriera in Cina o negli Stati Uniti una volta lasciato il Real Madrid.