Germania, l'insolito dodicesimo Ter Stegen: "Non mi pento di nulla"

Se nel Barcellona è ormai da tempo il titolare assoluto, in nazionale non si può dire lo stesso: Marc-Andre Ter Stegen nella Germania è dodicesimo di una vera e propria istituzione quale Manuel Neuer. L'estremo difensore tedesco racconta le sue sensazioni a T-Online: "Fai del tuo meglio e non arrivi comunque dove vorresti, è una cosa che ti fa uscire di testa ma fa anche parte della vita di un calciatore professionista. Non mi pento di essere andato a giocare all'estero, non credo sia questo ad incidere. Anzi, il poter giocare in una delle società migliori al mondo mi ha fatto crescere e non poco. Essere titolare in nazionale è un obiettivo, ma il calcio non è tutto. Mi basta potermi guardare allo specchio conscio di essere stato onesto e aver dato il massimo".