Germania, Loew: "Ci manca fiducia, dopo l'1-0 ci siamo disuniti"

© foto di Imago/Image Sport

Brutta sconfitta rimediata dalla Germania, travolta 3-0 dall'Olanda e dopo la gara il tecnico Joachim Loew ha provato a spiegare i motivi di questo ko: "Non è stata solo la nostra incapacità di trasformare le occasioni il motivo della sconfitta. Dopo l'1-0, ci siamo resi conto che ci manca fiducia in noi se stessi. Prima del gol abbiamo controllato la gara, abbiamo avuto una buona possibilità, ma riusciamo a segnare e questo sarebbe positivo per la nostra fiducia se ci riuscissimo. Poi il fatto che ci siamo disuniti così nel finale non va bene", ha ammesso il ct alla ZDF.