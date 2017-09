Germania, Loew: "Cori nazisti? Arrabbiato e indignato, ci danneggiano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la sfida contro la Repubblica Ceca, alcuni ultras tedeschi hanno lancio oggetti pirotecnici in campo e hanno intonato cori nazisti provocando l'indignazione dell'intero paese. Il commissario tecnico della Germania, Joachim Loew infatti alla vigilia della sfida contro la Norvegia in conferenza stampa ha detto: "Sono pieno di rabbia e molto indignato per quello che è successo. E 'un peccato per il nostro paese che un gruppo di presunti sostenitori usano il calcio come uno schermo per fare un'esibizione penosa. Tali persone danneggiano l'immagine della Germania".