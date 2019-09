Germania, Loew: "KO giusto, l'Olanda ha fatto meglio. Ora reagiamo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta per 4-2 rimediata ad Amburgo contro l'Olanda, il commissario tecnico della Germania Joachim Loew ha detto: "Siamo delusi dal risultato, ma ha senso, l'Olanda è stata la migliore in campo. Abbiamo giocato al di sotto del nostro livello tecnico, abbiamo perso molte palle, non abbiamo giocato come volevamo. Ciò ha permesso all'Olanda di sviluppare il loro gioco, di fare pressing. Abbiamo visto come gli olandesi giocano da due o tre anni insieme. Avevano automatismi migliori dei nostri, abbiamo visto come alcune nostre cose non funzionavano. Abbiamo altre abilità che non abbiamo mostrato in campo. Spero una reazione dei ragazzi nella gara di lunedì. Dobbiamo vincere la nostra prossima partita in Irlanda del Nord, è importante".