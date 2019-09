© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olanda. Ecco le sue dichiarazioni: "Goretzka ha avuto un problema. Arriviamo però a questo momento pieni di entusiasmo. Vogliamo giocare comunque con tre uomini in attacco, poi capiremo quale modulo usare. Gnabry? Ha velocità e una buona tecnica, è in forma e giocherà dall'inizio".