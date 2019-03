© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joachim Loew ha deciso di proseguire la propria avventura da ct della Germania lasciando fuori tre colonne della squadra campione del Mondo nel 2014, ovvero Thomas Muller, Jerome Boateng e Mats Hummels: "Il 2019 è l'anno di un nuovo inizio per la squadra Nazionale tedesca. Per me è stato importante spiegare i motivi di questa decisione ai giocatori e ai dirigenti del Bayern Monaco. E' il momento di impostare la rotta per il futuro dando un nuovo volto al team. I giovani giocatori nazionali avranno lo spazio di cui hanno bisogno per crescere ed assumersi le proprie responsabilità".