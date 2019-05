© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Low, ct della Germania, non sarà presente in panchina per le due partite contro Bielorussia ed Estonia. L'allenatore ha avuto un incidente mentre si allenava con i pesi. Ha perso il controllo del bilanciere che gli ha schiacciato la cassa toracica costringendolo al ricovero in ospedale. "Devo riposare un mese" ha fatto sapere il tecnico campione del mondo nel 2014 tramite il sito ufficiale della Federazione.