La sconfitta con la Francia (2-1) in Nations League ha lasciato l'amaro in bocca in casa Germania, non soltanto per la posizione in classifica nella Lega A. "Ovviamente siamo delusi - ha detto il ct Joachim Low -. Ma per buona parte del match abbiamo dimostrato di potercela giocare ad armi pari con i Campioni del Mondo. Non siamo stati premiati per la nostra prestazione coraggiosa". Poi l'affondo sul penalty che ha deciso il match: "Si vede chiaramente che Hummels non tocca Matuidi, non era rigore".