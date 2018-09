Germania, Low: "Un ritorno di Ozil? Ha chiuso la porta da solo"

© foto di Imago/Image Sport

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha parlato alla Bild commentando l'eventualità di un ritorno in Nazionale di Mesut Ozil (il giocatore aveva annunciato il ritiro in estate dopo il disastroso Mondiale, ponendo l'accento sulle accuse di razzismo e mancanza di rispetto a causa delle sue radici turche): "Mesut ha chiaramente fatto una scelta, chiudendosi la porta da solo. Fino ad oggi non mi ha chiamato, ho cercato di contattarlo nelle ultime settimane, anche via sms, via telefono, ma lui ha deciso di intraprendere questa strada e devo rispettarlo. Ozil è stato mio giocatore per nove anni, abbiamo vissuto molti momenti belli insieme, abbiamo vinto il Mondiale (nel 2014, ndr) e questo rimarrà per sempre. Sono ancora dell'opinione che sia stato uno dei migliori giocatori che abbiamo avuto in Germania negli ultimi 20, 30 anni. Un giorno parleremo, ci chiariremo, anche perché avrei desiderato che lui mi informasse personalmente e all'inizio sono rimasto deluso".