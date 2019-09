© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle ore 20,45 Germania e Olanda scendono in campo al Volksparkstadion di Amburgo, per la partita valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Lo juventino De Ligt e l'atalantino De Roon gli "italiani" in campo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Germania (4-3-3): Neuer; Klostermann, Sule, Tah, Ginter; Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Werner, Reus.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Promes, Depay, Babel.